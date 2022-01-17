Максим Цветков вошел в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года

17.01.2022 [Спорт]

Стали известны имена российских биатлонистов, которые вошли в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Состав сборной опубликовал Metaratings.ru.

Мужская сборная: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

Женская сборная: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Как указывает издание, окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам выступлений спортсмена на этапе кубка мира в Антхольце (20-23 января). Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее NewsVo сообщал, что уроженец Бабаево Максим Цветков одержал победу на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в составе российской сборной в эстафете 4×7,5 км в немецком Рупольдинге.

Тэги: биатлон, Максим Цветков

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