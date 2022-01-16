Максим Цветков одержал победу на этапе Кубка мира по биатлону в составе российской сборной

Уроженец Бабаево Максим Цветков одержал победу на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в составе российской сборной в эстафете 4×7,5 км в немецком Рупольдинге.



Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, был финишером нашей сборной, до него на дистанции уже побывали Карим Халили, Даниил Серохвостов и Александр Логинов.



Цветков принял эстафету вторым, вслед за сборной Белоруссии, за которую на последнем этапе бежал Антон Смольский. Но уже после первой стрельбы финального этапа из положения лежа, которую Максим выполнил чисто, спортсмены поменялись местами. Заключительный огневой рубеж вологжанин также прошел без единого промаха, только теперь главным преследователем нашего спортсмена был не белорус Смольский, а немец Филипп Набрат, который также отстрелялся без помарок и убежал в погоню.



В итоге всё решалось на последнем круге. Максим Цветков смог выдержать эту гонку, не подпустить к себе близко преследователя и принес победу нашей сборной. Общий результат нашей команды 1:11:06,1. На втором месте — сборная Германии, тройку лидеров замкнули белорусы.



В воскресение, 16 января, пройдет гонка преследования. Максим Цветков уйдет на дистанцию первым среди россиян под общим 21-м номером.