В западных районах Вологодской области люди снова сидят без света

Восстановить электроснабжение в населенных пунктах западных районов области в ближайшее время обещают энергетики. По данным на субботу, 15 января, всего по области без света остаются более 700 человек в 31 населенном пункте.

Главной причиной власти называют циклон, который принес сильный штормовой ветер и мокрый снег. Осадки сопровождались колебаниями температуры, что создавало дополнительные условия для образования льда на проводах. Особенно пострадали населенные пункты в Череповецком, Устюженском, Кадуйском и Кирилловском районах.

Только в Череповецком районе пострадали Воскресенское муниципальное образование и пять сельских поселений: Уломское, Нелазское, Судское, Югское и Абакановское. По информации администрации Череповецкого района, без электроснабжения остались почти 2,5 тыс. человек.

Без света населенные пункты оставались на несколько часов, затем некоторые из них удавалось подключить. Бригады электриков продолжают работать на территории Череповецкого и других районов области.

«Данная ситуация повторяется систематически. Поэтому поручаю Вологодскому филиалу ПАО „Россети Северо-Запада“ обеспечить восстановление электроснабжения населенных пунктов в кратчайшие сроки, обеспечить наличие усиленных бригад в пострадавших районах, — рассказал заместитель губернатора области Антон Кольцов. — Необходимо незамедлительно обследовать все линии электропередач, проходящие в лесных массивах в пострадавших районах. На основании обследования разработать и представить к 18 января детализированный график по расчистке просек».

Как рассказали супруги Костыговы из деревни Сойволовская, таких масштабных отключений электроэнергии, как в этом году, раньше не было. Перебои с электричеством были в новогодние праздники и Рождество. Последнее отключение длится уже более двух суток. Семейный бюджет опустошают траты на обеспечение работы генератора.