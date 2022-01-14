Умерла актриса Анастасия Вознесенская

14 января скончалась вдова актёра Андрея Мягкова, народная артистка России актриса Анастасия Вознесенская, сообщает сайт МХТ имени Чехова.
Ей было 78 лет. Её первой главной ролью в кино стала радистка Аня в фильме «Майор Вихрь», снятом по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Одной из запомнившихся кинозрителю ролей Вознесенской можно назвать роль «блатного» директора рынка в «Гараже» Эльдара Рязанова.
«В театре же ею сыграны десятки ролей. Олег Ефремов часто занимал её в своих спектаклях в „Современнике“, куда она была приглашена в 1965 году после учёбы в Школе-студии МХАТ, а впоследствии и в Художественном театре, где Анастасия Валентиновна работала с 1977 года», — говорится в сообщении на сайте театра.
Вместе с мужем Андреем Мягковым, который ушёл из жизни в феврале 2021 года, она прожила 57 лет. Детей в их семье не было.
«Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…», — также говорится в сообщении.