Умерла актриса Анастасия Вознесенская

14.01.2022 [Общество]

14 января скончалась вдова актёра Андрея Мягкова, народная артистка России актриса Анастасия Вознесенская, сообщает сайт МХТ имени Чехова.

Ей было 78 лет. Её первой главной ролью в кино стала радистка Аня в фильме «Майор Вихрь», снятом по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Одной из запомнившихся кинозрителю ролей Вознесенской можно назвать роль «блатного» директора рынка в «Гараже» Эльдара Рязанова.

«В театре же ею сыграны десятки ролей. Олег Ефремов часто занимал её в своих спектаклях в „Современнике“, куда она была приглашена в 1965 году после учёбы в Школе-студии МХАТ, а впоследствии и в Художественном театре, где Анастасия Валентиновна работала с 1977 года», — говорится в сообщении на сайте театра.

Вместе с мужем Андреем Мягковым, который ушёл из жизни в феврале 2021 года, она прожила 57 лет. Детей в их семье не было.

«Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…», — также говорится в сообщении.

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