Скончался актер Андрей Мягков

Актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет, сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Мягков родился в 1938 году в Санкт-Петербурге. Известность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.