Следователям Вологодской области поручили принять исчерпывающие меры по выяснению обстоятельств нападения на врача в Череповце

Глава управления Следственного комитета России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил сотрудникам территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств нападения на врача, которое произошло 10 января в Череповце.

Напомним, утром 10 января в череповецкой поликлинике №7 произошло ЧП – пациент напал на заместителя главного врача. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Геннадий Яшин также попросил сотрудников следственного комитета выяснить, какие условия способствовали произошедшему, по каким причинам мужчина обратился в лечебное учреждение, а также попросил следователей дать оценку действиям медицинских работников.