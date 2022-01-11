Следователям Вологодской области поручили принять исчерпывающие меры по выяснению обстоятельств нападения на врача в Череповце

Глава управления Следственного комитета России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил сотрудникам территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств нападения на врача, которое произошло 10 января в Череповце.
Напомним, утром 10 января в череповецкой поликлинике №7 произошло ЧП – пациент напал на заместителя главного врача. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Геннадий Яшин также попросил сотрудников следственного комитета выяснить, какие условия способствовали произошедшему, по каким причинам мужчина обратился в лечебное учреждение, а также попросил следователей дать оценку действиям медицинских работников.
– Следственными органами СУ СК России по Вологодской области была инициирована передача уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту применения насилия к медицинскому работнику в городе Череповце. Ходатайство было удовлетворено и уголовное дело в ближайшее время будет принято к производству следственным отделом по г. Череповец регионального управления СК России для объективного и всестороннего расследования, – сообщается пресс-релизе СУ СК России по Вологодской области.