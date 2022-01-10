Пациент напал на врача в Череповце

10.01.2022 [Происшествия]

Пациент напал на врача в поликлинике №7 города Череповца утром 10 января.

Потерпевшая – заместитель главного врача этой поликлиники, которая сама недавно временно исполняла обязанности главного врача, сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на собственные источники. 

В УМВД по Череповцу журналистам эту информацию подтвердили, добавив, что инцидент произошел 10 января около 10:00. 

Заявление от потерпевшей в полицию уже поступило. Сейчас по нему проводится проверка. 

В ходе проверки предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать всему правовую оценку. Дознаватель решит, будет ли возбуждено уголовное дело. 
 

Тэги: нападение, пациенты, врач, врачи

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