Пациент напал на врача в Череповце

Пациент напал на врача в поликлинике №7 города Череповца утром 10 января.

Потерпевшая – заместитель главного врача этой поликлиники, которая сама недавно временно исполняла обязанности главного врача, сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на собственные источники.

В УМВД по Череповцу журналистам эту информацию подтвердили, добавив, что инцидент произошел 10 января около 10:00.

Заявление от потерпевшей в полицию уже поступило. Сейчас по нему проводится проверка.

В ходе проверки предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать всему правовую оценку. Дознаватель решит, будет ли возбуждено уголовное дело.

