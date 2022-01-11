Несколько экологических мероприятий пройдут в Вологде 15 января

11.01.2022 [Общество]

Сразу несколько экологических мероприятий пройдут в Вологде 15 января. Горожане смогут сдать в переработку ели и вторсырье, которое накопилось за время новогодних каникул.

Обменять натуральные новогодние ели на подарочные сертификаты можно 15 января с 11:00 до 14:00 сразу в рамках акции «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ». Акция пройдет по нескольким адресам:

  • Выставочный комплекс «Вологодская слобода»,
  • Детская площадка на ул. Северной, 36,
  • Площадка у Дворца Спорта на ул. Конева, 2в,
  • Спортивная площадка на ул. Преминина, 10б,
  • Рождественский парк,
  • Ковыринский сад,
  • Страсбургский сквер,
  • Фрязиновский парк.

Все принесенные на акцию ели будут переработаны в щепу, которую отправят в Ботанический сад. 

Фестиваль «ЭкоПарк» пройдет в Вологодской слободе 15 января с 12:00 до 14:00

Здесь можно будет сдать в переработку ненужные пластиковые карты, пластмассовые крышечки, кассовые чеки, бижутерию, старые батарейки и аккумуляторы, блистеры от лекарств и просроченные таблетки (отдельно от блистеров), старое хлопковое постельное белье, хлопковую и трикотажную взрослую одежду, электронные сигареты, сломанные зонтики, зубные щетки, пробки от бутылок вина, зажимы от хлебных пакетов, пакеты из-под кофе (с маркировкой «С»), а также металлические предметы (банки, крышки, водосчетчики и так далее).

– Кроме того, в рамках «ЭкоПарка» состоится акция по приему вторсырья от общества защиты животных «Велес». Волонтеры примут на переработку пластик, макулатуру, стекло, алюминий, отслужившую бытовую технику и многое другое, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Подробный перечень принимаемых видов вторсырья указан на брошюре акции ниже в новости.

Еще один сбор вторсырья зоозащитники «Велеса» анонсируют 15 января с 11:00 до 12:00 по адресу: Вологда, Воровского, 29.

– Большинство наших контейнеров для макулатуры и пластика сейчас переполнены, их физически не успевают вывозить после праздников. Поэтому мы просим по возможности придержать вторсырье и принести его на наши акции, – говорят представители Общества защиты животных «Велес». 

Ранее NewsVo рассказывал, что акция «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ» проводится в Вологде четвертый год подряд. С каждым годом все больше вологжан сдают после праздников новогодние ели в переработку.

Так, например, в прошлом году жители Вологды принесли порядка 400 елей, из них сделали 50 мешков щепы, которую отправили в мини-зоопарк при ботаническом саде. 

Тэги: вторсырье, акция, благотворительная акция, зоозащитники, новогодние украшения, Экология

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