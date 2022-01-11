Около 3% педагогов Вологодской области могут быть отстранены от работы после новогодних каникул

Около 3% педагогических работников Вологодской области, которые не прошли обязательную вакцинацию, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. С каникул вологодские школы выходят уже в среду, 12 января.

По данным департамента образования области на 27 декабря 2021 года, порядка 3% всех учителей попали в списки отказавшихся от прохождения обязательной вакцинации. Сейчас эти данные могут быть подкорректированы, однако обновленные цифры появятся в департаменте образования только к концу этой недели. Уже завтра педагоги, отказавшиеся прививаться, не переболевшие COVID, а также не имеющие медотводов, могут быть не допущены до работы. В октябре прошлого года Роспотребнадзор обязал эту категорию работников проходить вакцинацию от коронавируса.

Как пояснили в ведомстве, решение о том, допускать или нет непривитых педагогов к работе, принимаются на уровне муниципалитетов. Точных данных по каждому конкретному муниципалитету о количестве педагогов без QR-кода, по словам работников департамента, у них нет.

В Череповецкой мэрии NewsVo рассказали, что в городе лишь около 20 учителей школ могут завтра отстранить от работы. С учетом того, что в целом в городе порядка 2000 педагогов, эта цифра составляет примерно 1% от общего количества учителей. Примерно такая же картина в дошкольных образовательных учреждениях.

«Примерно в половине школ 100% педагогов привиты от коронавируса. Те же, у кого в настоящее время нет QR-кода, проходят дополнительное медицинское обследование, так что количество педагогов, которые могут быть завтра не допущены до занятий, потихоньку сокращается», - рассказали NewsVo в мэрии города.

Аналогичная картина наблюдается и в областном центре, где по данным на конец декабря прошлого года, оставалось непривитыми 16 учителей и порядка 20 воспитателей детских садов.

В департаменте образования области уверены, что отстранение от работы такого количества работников школ никак не повлияет на общее качество образования.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце декабря пять работников Областного драматического театра по этой же причине были отстранены от работы без сохранения заработной платы.