Выставку прялок и домотканых половиков увидят посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Выставку прялок и домотканых половиков смогут увидеть посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Ранее NewsVo рассказывал, что здесь проходит масштабная реставрация стен, построенных в 17 веке.

Реставрация Белозерской башни уже подходит к завершению.

– Уже сейчас организованные группы посетителей могут попасть на экскурсию в открытое фондохранилище резных и расписных предметов из коллекции «Дерево», предметов народного быта и костюма из коллекции «Народные ткани», – сообщает департамент культуры и туризма Вологодской области.

Сейчас в Белозерской башне хранится более пяти тысяч экспонатов. Богатая и разнообразная коллекция народных тканей представлена традиционной крестьянской одеждой, уникальными произведениями народного шитья и вышивки, предметами ткачества.

Впервые публике представят наиболее полную коллекцию домотканных половиков, созданных народными умельцами Вологодской области.

Помимо этого, в Белозерской башне собрана одна из лучших в России коллекций прялок. Всего в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике хранится около 4000 прялок 20 региональных видов.

Сейчас посетить Белозерскую башню можно только в составе организованной группы с экскурсией. Запись по телефонам: +7 (81757) 314-79; +7 (921) 722-75-84.

