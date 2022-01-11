Выставку прялок и домотканых половиков увидят посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника

11.01.2022 [Культура]

Выставку прялок и домотканых половиков смогут увидеть посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Ранее NewsVo рассказывал, что здесь проходит масштабная реставрация стен, построенных в 17 веке. 

Реставрация Белозерской башни уже подходит к завершению. 

– Уже сейчас организованные группы посетителей могут попасть на экскурсию в открытое фондохранилище резных и расписных предметов из коллекции «Дерево», предметов народного быта и костюма из коллекции «Народные ткани», – сообщает департамент культуры и туризма Вологодской области.

Сейчас в Белозерской башне хранится более пяти тысяч экспонатов. Богатая и разнообразная коллекция народных тканей представлена традиционной крестьянской одеждой, уникальными произведениями народного шитья и вышивки, предметами ткачества.

Впервые публике представят наиболее полную коллекцию домотканных половиков, созданных народными умельцами Вологодской области.

Помимо этого, в Белозерской башне собрана одна из лучших в России коллекций прялок. Всего в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике хранится около 4000 прялок 20 региональных видов. 

Сейчас посетить Белозерскую башню можно только в составе организованной группы с экскурсией. Запись по телефонам: +7 (81757) 314-79; +7 (921) 722-75-84.
 

Тэги: выставка, прялки, реставрация, Кирилло-Белозерский музей, монастыри

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