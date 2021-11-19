Продолжается масштабная реставрация крупнейшего монастыря Европы – Кирилло-Белозерского монастыря

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, где проходит масштабная реставрация стен, построенных в 17 веке, от лесов освободили западный и восточный фасады.

– В настоящее время заканчиваются работы по реставрации третьего яруса участка стены, идущего от Московской до Косой башен. Более 80 процентов реставрационных работ выполнено на втором ярусе данного прясла, – говорит Ольга Вороничева, заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по реставрации.

Ранее NewsVo рассказывал, что работы по реставрации крепостных стен ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря проводятся на федеральные средства, выделенные Министерством культуры Российской Федерации в размере 515 млн. рублей.

В период с 2018 года в Кирилло-Белозерском монастыре проведен беспрецедентный объем работ по реставрации уникальных крепостных сооружений.

Работы по госконтракту с подрядной организацией ООО «Равелин» продлялся до декабря 2022 года. За это время планируется отреставрировать участки между Косой и Вологодской башнями. Работы на прясле стены между Вологодской и Кузнечной башнями планируется провести следующим этапом в 2023 году.

Кирилло-Белозерский монастырь - это крупнейший монастырь в Европе. Он также считается образцом средневекового фортификационного искусства.