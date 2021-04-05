Реставрация крепостных стен Нового города началась в Кирилло-Белозерском монастыре

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике началась реставрация крепостных стен Нового города. Работы проводятся за счет федеральных средств, выделенных Министерством культуры РФ в феврале этого года.

Работы по госконтракту продлялся до декабря 2022 года. За это время будут отреставрированы участки между Косой и Вологодской башнями. Работы на прясле стены между Вологодской и Кузнечной башнями планируются в 2023 году. Сейчас ведутся работы по воссозданию кровель, реставрация фасадов и замена разрушенных кирпичей.

– В период с 2018 года в Кирилло-Белозерском монастыре проведен беспрецедентный объем работ по реставрации уникальных крепостных сооружений, – рассказывает пресс-служба музея-заповедника. ¬– На сегодняшний день работы проведены и ведутся на пяти башнях 17-го столетия (всего таких башен шесть) и крепостных стенах. В результате ранее в не используемых объектах размещаются открытые фондохранишища, реставрационные мастерские, выставочные пространства, кафе и различные музейные службы.

Новый город – это крупнейшее крепостное сооружение из дошедших до нашего времени со времен древней Руси. Он также считается образцом средневекового фортификационного искусства. Новым он называется из-за более позднего происхождения по сравнению с основной частью монастыря.

– Наивысший взлет в возведении сооружений военной архитектуры проявляется в наличии образцовой для 17-го века системы огневой защиты и характеризуется отсутствием «мертвой зоны»*. Крепость имеет очень хорошую сохранность, за исключением Косой башни, которая рухнула в конце 18-го века и кровельных конструкций, – рассказывают в пресс-службе музея-заповедника.

Сообщается, что посетители смогут увидеть отреставрированный объект культурного наследия к концу 2022 года.

* «Мертвая зона» – это пространство, которое образовывалось у башен и крепостных стен с закругленной формой. В мертвых зонах нападающие могли укрыться от оборонительного огня.