В МЧС назвали причину пожара на ферме в селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района

11.01.2022 [Происшествия]

В региональном управлении МЧС назвали предварительную причину пожара в селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района.

Как ранее сообщал NewsVo, накануне днем там полностью сгорела ферма, в которой находилось стадо свиней порядка 100 голов. К счастью, из загоревшегося здания фермы большую часть стада удалось вывести на улицу. В огне погибли 11 животных, среди которых, как рассказал на своей страничке в соцсетях глава Великоустюгского района Александр Кузьмин, были 9 свиней, 1 теленок и 1 корова.

По предварительной информации управления МЧС, причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. Здание самой фермы уничтожено огнем. 

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Тэги: пожар, погибли животные

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