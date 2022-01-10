В Великоустюгском районе загорелась ферма, на которой держат свиней и одну корову

В селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района горит ферма, сообщает в соцсети группа «Великий Устюг Инфо».

В сообщении говорится, что в 2021 году в селе закрыли молочное производство, но на ферме продолжили разводить свиней.

«Кроме свиней, на ферме находилась и последняя корова, которая уже была продана и ожидала отправки к новому хозяину. Пострадали ли животные, на данный момент неизвестно», — также отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные. Подробности устанавливаются.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин рассказал на своей странице в соцсети, что сообщение о возгорании поступило в 15:35.

"На помощь к землякам отправились две автоцистерны 27 ПСЧ и по одной из Усть-Алексеево и Чернево. На момент возгорания на ферме находилось порядка 100 голов свиней разных возрастов, часть была выведена на улицу", - отметил Кузьмин.

Ранее NewsVO сообщал, что в ноябре 2021 года в Верхней Шарденьге сгорел единственный на шесть ближайших деревень магазин.