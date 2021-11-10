Единственный на шесть деревень продовольственный магазин сгорел под Великим Устюгом

10.11.2021 [Происшествия]

Сообщение о пожаре в магазине поселка Верхняя Шарденьга Великоустюгского района поступило на пульт пожарной охраны сегодня около 3.40 часов ночи. На место происшествия выдвинулись 11 пожарных на четырех машинах.

В результате происшествия уничтожена кровля и имущество, находившееся в здании. Также значительно повреждена внутренняя и наружная отделка строения на площади 85 квадратных метров.

«Предположительная причина пожара — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы, либо недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — рассказали в региональном управлении МЧС.

По словам местных жителей — это был единственный магазин на шесть ближайших деревень — Горбачёво, Шарденьга, Мурдинская, Слободчиково, Якушино и Подволочье.

Тэги: пожар, магазин

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