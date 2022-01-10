11 животных погибли при пожаре в селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района

10.01.2022 [Происшествия]

Стали известны последствия пожара в селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района. Как рассказал на своей странице в соцсетях глава района Александр Кузьмин, в огне погибли 9 свиней разного возраста, теленок и корова. Остальных животных удалось спасти.

Ранее NewsVo сообщал, что сообщение о возгорании на ферме поступило на пульт пожарной охраны сегодня в 15.35. Всего в помещении фермы находилось порядка 100 свиней, а также единственная корова, уцелевшая после закрытия молочного производства.

Глава Великоустюгского района также сообщил, что здание фермы восстановлению не подлежит. Среди работников сельхозпредприятия пострадавших нет.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Тэги: пожар, погибли животные

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