В Вологде мужчина украл 30 тысяч рублей, оставленных в банкомате

10.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег из банкомата.

Потерпевшая — 37-летняя местная жительница — рассказала, что сняла 30 тысяч рублей в банкомате в магазине на улице Чернышевского. Из-за спешки она оставила деньги в устройстве.

Полицейские выяснили, что деньги забрал 41-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

«Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, подойдя к банкомату, увидел стопку денег, которые решил взять себе. Похищенную наличность хотел потратить на личные нужды, но не успел. В настоящее время денежные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, банкоматы, магазин
Видео пресс-службы областного УМВД

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