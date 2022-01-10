В Череповецком районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с 13-летним водителем

В посёлке Ирдоматка Череповецкого района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Haval», которым управлял 13-летний школьник, сообщает официальный сайт Череповца.

Инцидент произошёл 7 января. Полицейские обратили на машину внимание, так как водитель неуверенно вёл себя на дороге. В машине также находились родственники мальчика. Родители подростка сказали, что усадили ребёнка за руль, чтобы тот овладел навыками вождения.

За передачу управления автомобилем лицу без водительских прав отцу мальчика назначен штраф в 30 тысяч рублей. Родителей ребёнка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее NewsVO сообщал, что с 10 января в России ужесточается наказание за злостное нарушение ПДД.