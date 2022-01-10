Злостным нарушителям ПДД теперь грозит тюремный срок

С понедельника, 10 января, впервые вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или неоднократное превышение скорости более чем на 60 км/ч. Лихачам теперь грозит реальный тюремный срок, - пишет «КоммерсантЪ». Такой закон Госдума оперативно приняла в конце прошлого года после очередного громкого ДТП.

Этим законом депутаты в первую очередь намерены приструнить автоблогеров, которые выкладывают съемки агрессивной езды в соцсети. Однако эксперты уверены, что на лихачей новый закон никак не повлияет.

Вступивший в силу федеральный закон №458 дополняет УК новой статьей - 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Она будет применяться в отношении водителей, которые сели за руль авто, уже будучи лишенными прав за повторное превышение скорости на 60 км/ч или более, либо за повторный выезд на встречную полосу.

Чтобы получить обвинение по этой статье УК, нужно трижды выехать на встречку или трижды серьезно превысить скорость.

Ранее в такой ситуации применялась лишь административная ответственность с возможностью лишения прав. Теперь же у суда появилась «вилка» - от штрафа в 200–300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

Как указывает издание, Госдума также запланировала разработку других законопроектов против лихачей. К примеру, обсуждаются замороженные в 2017 году поправки к КоАП о штрафе в 5 000 рублей за опасное вождение. Также у Минюста есть законопроект о штрафе в 40 000 рублей за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции, а также санкции за парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства и т. д.