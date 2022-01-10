В Вологде служебная собака по кличке Лотти помогла найти пропавшую школьницу

10.01.2022 [Происшествия]

В Вологде кинолог Алексей Корепин и служебная собака по кличке Лотти помогли найти пропавшую 14-летнюю школьницу.

Отец девочки рассказал, что его дочь ушла из дома на улице Псковской и не вернулась.

«При отработке дворовых территорий собака сразу взяла запаховый след и привела правоохранителей во двор одного из домов на улице Щетинина, где и была обнаружена несовершеннолетняя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В доверительной беседе с полицейскими «потеряшка» пояснила, что ушла из дома и направлялась к бабушке.

Ранее NewsVO сообщал, что Лотти помогла найти замерзавшего в снегу пенсионера.

Тэги: потеряшки, пропал подросток, полицейская собака
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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