Вологодская «Чеваката» за выходные дважды разгромила подмосковную «Спарту»

10.01.2022 [Спорт]

Встречи между вологодской «Чевакатой» и подмосковной «Спартой» прошли 8 и 9 января. В первой встрече вологжанки уже в первой четверти показали «кто в доме хозяин», выиграв её со счетом 23:10. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:27.

Ключевой в матче стала третья десятиминутка, которую «пчелки» выиграли с разницей в 24 очка (30:6). Итог матча — 85:50 в пользу «Чевакаты».

Во втором матче, который прошел накануне, хозяйки паркета, как и в первой игре, уже в стартовой четверти сделали себе неплохой задел для будущей победы, выиграв её 27:11. Вторая десятиминутка стала самой нерезультативной в матче: команды на двоих едва-едва набрали чуть более двух десятков очков — 10:11 в пользу гостей. В результате на большой перерыв команды ушли при счёте 37:22.

После большого перерыва вологжанки ударно провели третью четверть, которая завершилась 25:10. В результате «Чеваката» выиграла и этот матч с разгромным счётом 77:43. Эта победа стала для «желто-фиолетовых» четвертой подряд.

«Чеваката» продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги 1, имея 17 побед в 22 матчах. На одну победу меньше при равном количестве проведенных встреч у курского «Динамо-Фарм» и «Нефтяника» из Омской области.

В следующем туре, 15 и 16 января, вологжанки проведут два матча в гостях против «Ставропольчанки-СКФУ».

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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