В квартире в Вологодском районе обнаружили тела мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями

09.01.2022 [Происшествия]

В посёлке Кипелово Вологодского района следователи разбираются в обстоятельствах гибели 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и её 34-летней дочери.

Тела погибших с огнестрельными ранениями были обнаружены днём 9 января в одном из домов посёлка.

«По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, в результате чего те погибли. После этого мужчина совершил суицид», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и её трёхлетнего сына. 8 января суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу.

Тэги: убийство, самоубийство, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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