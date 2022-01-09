В квартире в Вологодском районе обнаружили тела мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями

В посёлке Кипелово Вологодского района следователи разбираются в обстоятельствах гибели 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и её 34-летней дочери.

Тела погибших с огнестрельными ранениями были обнаружены днём 9 января в одном из домов посёлка.

«По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, в результате чего те погибли. После этого мужчина совершил суицид», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и её трёхлетнего сына. 8 января суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу.