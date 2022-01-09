В Вологде после продолжительной болезни скончался руководитель оркестра «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев

09.01.2022 [Общество]

8 января в Вологде после продолжительной болезни скончался руководитель оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд», пианист, заслуженный артист России Виктор Кочнев, сообщает издание cultinfo.ru. Ему было 75 лет.

Виктор Леонидович родился в Вологде в семье врачей, окончил Вологодское музыкальное училище и Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. После возвращения в Вологду преподавал в музыкальном училище и был концертмейстером областной филармонии.

В 1991 году благодаря Кочневу появился «Классик-модерн бэнд» — профессиональный оркестр духовых инструментов, ставший одним из лучших и наиболее известных музыкальных коллективов региона.

В 2021 году Виктор Леонидович стал лауреатом государственной премии в сфере культуры и искусства за создание гастрольного проекта «Оркестр победы».

О дате и месте проведения панихиды пока не сообщается.

Тэги: филармония, артист

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