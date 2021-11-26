Госпремию Вологодской области в размере 550 тысяч рублей присудили Виктору Кочневу за гастрольный проект «Оркестр Победы»

26.11.2021 [Культура]

Лауреаты государственных премий года в сфере культуры и искусства названы в Вологодской области. 

– Государственная премия области в сфере культуры и искусства в размере 550 тыс. рублей присуждена художественному руководителю оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» заслуженному артисту России Виктору Кочневу за создание гастрольного проекта «Оркестр Победы», – сообщает cultinfo со ссылкой на департамент культуры и туризма Вологодской области. – Проект представляет собой цикл концертов оркестра в городах, связанных с деятельностью вологодских творческих бригад в годы Великой Отечественной войны. Гастрольный тур в рамках проекта «Оркестр Победы» прошел в одиннадцати городах северного, центрального и северо-западного регионов страны.

Государственную молодежную премию Вологодской области в сфере культуры и искусства в размере 180 тыс. рублей присудили Молодежному экспериментальному театру-студии «Сонет» – народному самодеятельному коллективу «Театр рабочей молодежи» (ТраМ) за создание спектакля по повести Ш. Дрейпер «Привет, давай поговорим!». Это инклюзивный спектакль, в постановке которого приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья.
 

Тэги: премия, музыка, оркестр, Театры, инклюзия

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