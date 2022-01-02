За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции, 280 человек выздоровели, пять человек умерли. Такие данные опубликованы 2 января на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 100 122 пациентам. Большая часть из них — 91 761 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 974 человека.

Тем временем, пункты вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах Вологды возобновили свою работу после Нового года. Подробное расписание их работы во время каникул вы можете найти по ссылке.