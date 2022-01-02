Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Вологде после Нового года

02.01.2022 [Общество]

Пункты вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах Вологды возобновили свою работу после Нового года.

– Со 2 по 6 января, 8 и 9 января прививочные пункты в ТЦ «Мармелад» на Пошехонском шоссе, 22 (4 этаж), в гипермаркете «Макси» на Дальней, 33, в СКК «Вологда» на Конева 2в, в ТРЦ «Форум» на Ленинградской, 100 (3 этаж) и в КЗ «Русский дом» будут работать с 10:00 до 15:00, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

7 января – выходной день.

В здании «Севергазбанка» на Благовещенской, 3 прививочный пункт будет работать с 10:00 до 15:00 с 3 по 6 января и 8 января. 

Прививочные пункты в госпитале для ветеранов войн и филиале КДЦ «Забота» на улице Михаила Поповича, 18 начнут принимать пациентов с 10 января.

В мобильных пунктах можно будет поставить как первый компонент вакцины, так и второй. Перед процедурой медики осмотрят пациента и заполнят необходимые документы. 

При себе необходимо иметь  паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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