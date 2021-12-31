10 человек скончались от коронавируса за сутки в Вологодской области

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 157 случаев коронавирусной инфекции, 353 человека выздоровели, десять человек умерли. Такие данные опубликованы 31 декабря на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 99 968 пациентам. Большая часть из них — 91 188 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 961 человек.

Тем временем, в Центре имени Гамалеи сообщают, что назальная вакцина «Спутник V», которая поступит в оборот уже в I квартале 2022 года, будет эффективна и против омикрон-штамма коронавируса.