Вакцина «Спутник V» для носа появится в I квартале следующего года

29.12.2021 [Общество]

Назальная форма вакцины «Спутник V» поступит в оборот уже в I квартале 2022 года. В Центре имени Гамалеи заверили, что вакцина «Спутник V» для носа будет эффективна и против омикрон-штамма коронавируса. Причем, не только с точки зрения защиты от инфекции, но и в плане предотвращения передачи вируса. Об этом сообщил «Телеканал 360».

Глава центра Александр Гинцбург рассказал, что новая назальная вакцина сможет защитить от ковида даже тех, кто уже привился другими препаратами. В ноябре он говорил, что у назальной вакцины не выявили никаких побочных эффектов.

Ранее назальную вакцину испытал на себе президент Владимир Путин. Глава государства рассказал, что вдохнул порошок через шприц. Российский лидер признался, что ничего не почувствовал. Он отметил, что повторно привиться вакциной через нос ему рекомендовали врачи. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что после ревакцинации у Путина высокий уровень антител. Первую прививку президент сделал «Спутником V».

 

Тэги: вакцина, коронавирус, омикрон
Сюжет: Пандемия коронавируса

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