Двоих сотрудников УФСИН из Сокола осудили за мошенничество

В Соколе суд вынес приговор двоим сотрудникам УФСИН, признанным виновными в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, по версии следствия, в 2019 году 31-летний мужчина (заместитель начальника Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-4) и 30-летняя женщина (на момент преступления занимавшая должность начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения КП-7), совершили хищение ведомственного имущества. В преступную схему они вовлекли знакомого предпринимателя.

«В конечном итоге из-за манипуляций с документами денежные средства в сумме 120 тыс. рублей за якобы имевшую место поставку в исправительное учреждение двух электронных двусторонних входных устройств оказались у одного из них в личном распоряжении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда осуждённым назначены наказания в виде штрафов: мужчине — 200 тысяч рублей, женщине (за пособничество) — 180 тысяч рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что в отношении мужчины было возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве: он поручил осуждённым изготовить для него кухонный гарнитур из материалов колонии. В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что дело рассматривается судом.