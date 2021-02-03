В Соколе два сотрудника УФСИН задержаны по подозрению в мошенничестве

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников УФСИН, подозреваемых в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2019 году 31-летний мужчина (заместитель начальника Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-4) и 30-летняя женщина (на момент преступления занимавшая должность начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения КП-7), совершили хищение ведомственного имущества.

«После заключения в декабре 2019 года государственного контракта на поставку металлических дверей на общую сумму 200 тысяч рублей между ФКУ КП-7 и ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, подозреваемые, обязанные представлять интересы указанных учреждений, разработали преступную схему и вовлекли в нее знакомого предпринимателя, организовав заключение с ним еще одного государственного контракта, необходимость в котором отсутствовала», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Совершив манипуляции с документами, они похитили 120 тысяч рублей.

По ходатайству следствия мужчина был арестован. Решается вопрос об избрании меры пресечения женщине. Расследование продолжается. Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.