Детский веб-сериал «Скамейка» снимает вологодский режиссер Андрей Петровский

30.12.2021 [Культура]

Детский веб-сериал «Скамейка» снимает вологодский режиссер Андрей Петровский. Это детская романтическая комедия. В свободный доступ на Youtube сейчас выложены три пилотные серии, созданные по мотивам рассказов современного писателя Николая Зайцева. Все роли в этом фильме исполняют непрофессиональные актеры, большинство из них – дети.

По словам Андрея Петровского, «Скамейка» – это пока некоммерческое кино. Оно снималось на собственные средства и средства спонсоров. Это сериал о трех девочках, которые сидят на скамейке во дворе и рассуждают о том, как внезапно может измениться их жизнь. А еще о соседских мальчишках, которые тоже делятся историями из своей жизни.

– Я настолько давно мечтал этим заняться, что с удовольствием воткнулся этот процесс, – рассказал NewsVo Андрей Петровский. – Комедия – это сложный жанр! Самого сериала пока нет. Это только фрагменты для того, чтобы написать хороший сценарий. 

Саму идею юмористического мини-сериала, состоящего из коротких жизненных историй, которые происходят вокруг одной скамейки, режиссеру еще несколько лет назад подсказали журналисты газеты «Красный север» Наталья Антонова и Ирина Купцова. Планировалось, что главными героинями будут старушки, но в дальнейшем идея трансформировалась в работу с детьми.

Перед съемками дети проходили специальную подготовку, занимались с педагогами. По словам режиссера, главной задачей подготовительных занятий было подружить ребят и сделать так, чтобы участники съемочной группы начали доверять друг другу. 

– Если дети раскрепощены, то они очень быстро вливаются в съемочный процесс, – говорит Андрей Викторович. – Помимо занятий, мы с ними ездили на экскурсии. Например, в гости к Анатолию Ехалову, он показывал им свой музей, книжки подарил. У него на чердаке был телескоп и в какой-то момент ребята, отделившись от взрослых, забрались туда, чтобы смотреть на звезды. У меня вообще есть идея устроить летом кинолагерь в Крыму, чтобы дети могли поехать туда со своими семьями и продолжить съемки.

Пилот снимали в Вологде на бульваре Пирогова. Наложение грима длилось по шесть часов. А вот сама съемочная группа была небольшой: режиссер-оператор, девушка с хлопушкой и 12-летний сын режиссера, который записывал звук на площадке. 

– Чтобы дети не боялись камеры, я включал ее с первого дня занятий. Так они постепенно привыкали к присутствию камеры и не «каменели» от слова «мотор!» Еще важно снимать «невидимо». Это просто практика «живой камеры» на маленьком штативе, – говорит Андрей Викторович.

Продолжение сериала планируют снимать по мотивам рассказов Галины Осокиной. Галина Александровна много лет проработала федеральным судьей, а также занималась общественной деятельностью.  

– У нее написано много книг – мелодрамы и замечательные детские рассказы. Я хочу сделать целый блок с детьми по ее коротким эссе, – поделился своими планами режиссер. 

Андрей Петровский – продюсер, режиссер, оператор, руководитель киностудии «Вологдафильм», а также ученик кинорежиссера, сценариста, Заслуженного деятеля искусств РФ и Народного артиста  РФ Леонида Нечаева.

– Если бы не он, я бы так и остался документалистом, – говорит о своем наставнике Петровский.

Первую, вторую и третью серии «Скамейки» вы можете посмотреть уже сейчас.

Тэги: съемки фильма, фильм, Вологда, бульвар пирогова, дети

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