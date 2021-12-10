В Вологде скончалась Галина Осокина

В Вологде в возрасте 62 лет скончалась Галина Осокина, долгие годы работавшая федеральным судьей. В последнее время она входила в состав Общественной палаты области, в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Общественном совете при управлении делами президента России и Общественном совете Росавтодора.

Галина Александровна родилась в Харовске и уже в 17 лет устроилась в харовский районный суд секретарем судебного заседания и параллельно училась в ВЮЗИ.

«Я не шла в суд за деньгами, я шла просто работать. К слову сказать, я получала 90 рублей, судья — 130, а рабочие и колхозники в те времена зарабатывали по 500. Судьей становиться я не хотела, страшно было брать на себя такую ответственность. Хотя процесс знала практически наизусть и писала протоколы сразу целиком в судебном заседании», - рассказывала Галина Осокина.

Тем не менее, более 20 лет Галина Александровна посвятила судейскому делу. Сначала работала судьей в харовском районном суде, затем в вологодском областном.

После почетной отставки Галина Осокина посвятила себя общественной жизни. Она была членом президиума Вологодского регионального отделения Всемирный русский народный собор, советником губернатора области на общественных началах, полномочным представителем губернатора области в Общественной палате Вологодской области, членом Союза писателей России, членом Общественной палаты РФ. По ее книге был написан сценарий к фильму.