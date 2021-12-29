Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на международных соревнованиях по плаванию

Вслед за бронзой, добытой накануне на стометровке баттерфляем, Анастасия Маркова стала первой на своей коронной дистанции в 200 метров. 16-летняя вологжанка во второй соревновательный день одержала победу на дистанции 200 метров тем же стилем с результатом 2:08.23.

Больше секунды вологжанка «привезла» ближайшей соперницей Софье Чичайкиной из Самары. Третье место заняла представительница Нижегородской области Мария Васильева.

Напомним, XV юбилейный «Кубок Сальникова» прошли в Санкт-Петербурге 27–28 декабря. Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алёшина — Анастасия Маркова и Иван Киселёв.