Анастасия Маркова завоевала бронзовую медаль международных соревнований по плаванию

28.12.2021 [Спорт]

Вологжанка Анастасия Маркова заняла третье место на дистанции 100 метров баттерфляем на международных соревнованиях по плаванию на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.

Анастасия проплыла дистанцию за 58.26 секунды, уступив 22 сотых секунды победительнице — Анастасии Кулешовой из Беларуси. На втором месте воронежская спортсменка Дарья Клепикова.

Отметим, что 15-й юбилейный «Кубок Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 27–28 декабря. Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алёшина — Анастасия Маркова и Иван Киселёв.

Тэги: плавание, бронза

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря

Похожие новости

Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

Настя одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге в «коротких» бассейнах

1037
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию

При этом Анастасия установила новый юношеский рекорд России

864
0

2,9 млн рублей выделили из бюджета Вологды на занятия для второклассников в бассейнах

Занятия организуют еженедельно, курс рассчитан на 15 уроков для юных вологжан

738
0

Еще две медали завоевала вологжанка Анастасия Маркова на Чемпионате Европы по плаванию

Это "золото" и "бронза"

761
0

Вологжанка Анастасия Маркова стала чемпионкой Европы по плаванию среди молодежи

Первенство Европы по плаванию среди молодежи, в котором принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет, проходит в Риме с 6 по 11 июля

1034
0

Шесть медалей завоевал череповчанин Александр Беляев на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования проводились среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

783
0

Вологжанка Анастасия Маркова войдет в юношескую сборную России по плаванию

Она примет участие в Первенстве Европы

1001
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро международного турнира по плаванию

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря

919
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро Чемпионата России по плаванию

На дорожки бассейна для участия в национальном старте вышли более 500 сильнейших российских пловцов

1065
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию

Соревнования проходят в Казани

922
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала бронзу Международных соревнований по плаванию

"Кубок Владимира Сальникова" состоялся в Санкт-Петербурге

1377
0

Центр плавания для новорожденных открыли в Череповце

В нем смонтированы две плавательные чаши общей площадью 8 квадратных метров

1684
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд взыскал с жителя Сокола больше 4 миллионов рублей за хищение полезных ископаемых
Выставка кружев Марии Медковой работает в Вологде
В Вологде раскрыли серию угонов
В Вологодской области за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID
Жительница Череповца фиктивно прописала в своей квартире восемь иностранцев
Вологжанин Михаил Суриков заявил о завершении спортивной карьеры
В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6910
0
28.12.2021 [БлогоVO]

Инвалид II группы попросил материальную помощь. Выдали 400 рублей

249
0
28.12.2021 [Обзор Прессы]

Многодетную семью в Вологде переселили в аварийное жилье

227
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика