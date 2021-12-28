Анастасия Маркова завоевала бронзовую медаль международных соревнований по плаванию

Вологжанка Анастасия Маркова заняла третье место на дистанции 100 метров баттерфляем на международных соревнованиях по плаванию на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.

Анастасия проплыла дистанцию за 58.26 секунды, уступив 22 сотых секунды победительнице — Анастасии Кулешовой из Беларуси. На втором месте воронежская спортсменка Дарья Клепикова.

Отметим, что 15-й юбилейный «Кубок Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 27–28 декабря. Вологодскую область на соревнованиях представляют подопечные тренера Андрея Алёшина — Анастасия Маркова и Иван Киселёв.