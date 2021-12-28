Стационарный пункт для раздельного сбора вторсырья установили в Грязовце. Он откроется 29 декабря по адресу: Грязовец, Комсомольская, 59, за зданием бывшего кинотеатра «Колос».

Место для установки контейнера согласовано с администрацией города. Волонтеры и экоактивисты благодарят ООО «Зелёный город» за оперативность в решении данного вопроса.

Стационарный пункт удобен тем, что грязовчанам теперь не нужно будет подгадывать свой график под время проведения экологических акций, а можно будет сдавать вторсырье по мере накопления в любое удобное время.

Подробный перечень собираемого вторсырья будет опубликован на странице районного экологического движения «Перспектива».

Напомним, подобный стационарный пункт сбора вторсырья работает в Вологде с весны этого года по адресу: Предтеченская, 87. Сюда можно сдать различные виды пластика, макулатуру, стекло, металлы и вышедшую из строя бытовую технику.



