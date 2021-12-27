В Вологде осужденные будут работать на подшипниковом заводе

В Вологде осужденные грязовецкой колонии – поселения №6 начнут работать на «Вологодском подшипниковом заводе». Заместитель начальника учреждения Александр Пинаев, курирующий вопросы производственной сферы, договорился об этом с заместителем директора по управлению персоналом ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» Виктором Поповым

- В настоящее время достигнута договоренность о трудоустройстве на промышленное предприятие 15 осужденных, в дальнейшем их число планируется увеличить. Осужденные уже прошли необходимую медицинскую комиссию и приступят к работе в январе следующего года. Рабочих будут доставлять на предприятие выделенным транспортом, - пояснили в пресс-службе управления ФСИН.

По словам сотрудников ведомства, в основном осужденные будут заниматься работами, не требующими специальной подготовки. Однако те, кто имеет специальное образование, займут должности токарей, слесарей или станочников.

Ранее NewsVo сообщал, что осужденные череповецкого следственного изолятора соревновались в метании валенка.