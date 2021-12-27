В Вологде осужденные будут работать на подшипниковом заводе

27.12.2021 [Общество]

В Вологде осужденные грязовецкой колонии – поселения №6 начнут работать на «Вологодском подшипниковом заводе». Заместитель начальника учреждения Александр Пинаев, курирующий вопросы производственной сферы, договорился об этом с заместителем директора по управлению персоналом ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» Виктором Поповым

- В настоящее время достигнута договоренность о трудоустройстве на промышленное предприятие 15 осужденных, в дальнейшем их число планируется увеличить. Осужденные уже прошли необходимую медицинскую комиссию и приступят к работе в январе следующего года. Рабочих будут доставлять на предприятие выделенным транспортом, - пояснили в пресс-службе управления ФСИН.

По словам сотрудников ведомства, в основном осужденные будут заниматься работами, не требующими специальной подготовки. Однако те, кто имеет специальное образование, займут должности токарей, слесарей или станочников.

Ранее NewsVo сообщал, что осужденные череповецкого следственного изолятора соревновались в метании валенка.  

 

Тэги: осужденные, ЗАО

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Новый вариант размещения Флотского моста прорабатывают вологодские проектировщики
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену

Похожие новости

Исправительную колонию №4 в Соколе спустя год после решения суда оборудовали радиоточками

Теперь осуждённые смогут слушать радиопередачи в свободные от работы часы

718
0

Осужденные колонии в Соколе слепили из снега советский танк Т-34 и немецкий «Тигр»

"Расположившись друг против друга, выставив вперед пушки, на плацу учреждения выстроились русский «Т-34» и немецкий «Тигр», олицетворяя собой непримиримую борьбу между противоборствующими сторонами", - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области

1303
0

Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения

Прокурорская проверка пришла к выводу, что в ИК-4 нарушаются права осужденных на прослушивание радиопередач

1870
0

В УФСИН по Вологодской области опровергли информацию о вспышке коронавируса в колонии №12 Шексны

"Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Вологодской области, нет", - говорится в сообщении

2415
0

В Шекснинском районе поймали сбежавшего заключенного

Вечером 8 июля мужчина покинул территорию объекта, на котором работал

1539
0

Прокуратура обязала администрацию колонии в Шексне обеспечить двух заключенных ортопедической обувью

Оба истца - лица с ограниченными возможностями здоровья

7307
0

В Кадуйском районе прокуратура через суд обязала бывших заключенных обследоваться на туберкулез

Иски в суд были направлены по 16 местным жителям

1788
0

Осужденного колонии в Шексне переведут в тюрьму из-за многократных нарушений режима

Мужчина был осужден за организацию покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору

1669
0

В Шексне осужденный колонии вынес еду из столовой и угрожал надзирателям доской

Инцидент произошел в колонии №12 в июне 2019 года

1696
0

УФСИН потратит 5,7 млн рублей на разработку проекта новой больницы для осужденных в Вологде

Госконтракт заключили в конце декабря

3480
1

В Вологде откроется фотовыставка, посвященная жизни осужденных

Авторы работ - фотографы Анастасия Руденко и Вадим Шекун. Работы Анастасии знакомы читателям Newsvo по проекту «Любовь с особой жстокостью»

2132
0

Заключенные колонии №3 в Великом Устюге сделали для города скамейку с радиатором и котом

На днях кузнецы исправительного учреждения закончили работу над очередным заказом

2126
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки
Банк, который всегда поддержит
Жителю Великого Устюга грозит до 10 лет лишения свободы за серию разбоев
В больницах Вологодской области закрывают часть ковидных коек
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный
В Вологде осужденные будут работать на подшипниковом заводе
Жителя Москвы будут судить за содействие совершению самоубийства вологжанки
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6856
0
27.12.2021 [БлогоVO]

Наша станция скорой медицинской помощи имени Н.Л. Турупанова отмечает 100-летие со дня образования

209
0
22.12.2021 [Обзор Прессы]

QR-код раздора

1070
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика