Осужденные череповецкого следственного изолятора соревновались в метании валенка

24.12.2021 [Общество]

В череповецком следственном изоляторе второй год подряд сотрудники отдела по воспитательной работе проводят соревнования по метанию валенка среди осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Такой вид соревнований уже стал традиционным и привлекает к себе большое внимание со стороны осужденных.

— В турнире приняли участие 22 осужденных. Каждому участнику давалось по три попытки, и оказалось, что метание валенка — довольно непростое упражнение. Сложность состояла не только в дальности броска, но и в умении метнуть валенок по прямой траектории, потому что он, как бумеранг, то и дело норовил улететь в сторону, — сообщает пресс-служба УФСИН.

В ведомстве уверены, что проведение таких мероприятий помогает осужденным приобщиться к спорту, дает возможность отвлечься от повседневной суеты и с каждым разом привлекает все больше количество участников.

 

Тэги: метание валенка, следственный изолятор

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