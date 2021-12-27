Фильм про авангардную архитектуру Чагоды снимают в Вологодской области

Документальный фильм про архитектуру Чагоды снимают в Вологодской области.

В съемочную группу входят люди разных профессий из Санкт-Петербурга и Москвы, которых, по их словам, объединяет любовь к кино и архитектуре авангарда.

Напомним, в Чагоде находятся деревянные жилые дома в стиле конструктивизма, построенные по проекту известного ленинградского архитектора Ноя Абрамовича Троцкого. Сейчас эти дома вошли в программу аварийного жилья. В сентябре 2020 года их должны были снести.

– Мы верим, что наш приезд приостановил снос аварийных домов, которые, надо отметить, на вид еще очень крепкие… Да и многие жители еще не расселенных домов не хотят из них выезжать, – говорят представители съемочной группы. – Пытаясь разобраться в извечном жилищном вопросе, мы отсняли интервью с представителями администрации района, местного музея, старожилами и просто неравнодушными жителями поселка. Объективнее взглянуть на ситуацию нам помогли историки архитектуры из Питера и Москвы.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году Государственный музей архитектуры им. Щусева и ряд искусствоведов подали заявку на включение Чагоды, как уникального деревянного констуктивистского посёлка в реестр объектов культурного наследия. Весной этого года несколько зданий в Чагоде все же были признаны выявленными памятниками архитектуры.

– В 1920-х годах, когда советский конструктивизм стал новым словом в мировом зодчестве, по проекту ленинградского архитектора Ноя Абрамовича Троцкого (Льву Бронштейну не родственник) на месте соснового леса был построен стекольный завод «Белый бычок» и поселок при нем, названный по имени речки — Чагодой. Трехлучье улиц, ориентированных на проходную с памятником Ленину перед ней, вместе с заводскими корпусами образовывали серп и молот, – рассказывает вологодский краевед Александр Сазонов.

Собранные на платформе Planeta.ru средства будут направлены на завершение этапа съемочного периода фильма: в Санкт-Петербурге (3 съемочных дня), расходы на командировку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно на одного человека (10 дней), приобретение необходимых архивных материалов, включая историческую кинохронику. Средства, полученные сверх заявленной суммы, будут направлены на этап пост-продакшн (пост-производства) – монтаж, звуковое оформление, цветокоррекцию.

Поддержать идею съемок фильма об архитектуре Чагоды можно по ссылке.

