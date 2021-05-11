Сразу несколько зданий в Чагоде признали выявленными памятниками архитектуры. 23 апреля в Перечень выявленных объектов культурного наследия Комитетом по охране объектов культурного наследия приказами №23-О/01-12 и №22-О/01-12 были включены:

«Дом-коммуна», 1926—1931 гг. (п.Чагода, ул.Революции, д.11);

«Дом-коммуна с башенным завершением», 1926-1931 гг. (п.Чагода, ул.Революции, д.12);

достопримечательное место «Ансамбль застройки центра п. Чагода, 1920—1930 годов, XX века».

Как сообщает «Вологдареставрация», все три памятника построены в стиле конструктивизма и располагаются в историческом центре Чагоды. Автор проектов — ленинградский архитектор Ной Абрамович Троцкий.

– Планировка поселка (трехлучье улиц вместе с заводскими корпусами) выполнена в виде серпа и молота. Главный корпус завода выполнен из железобетонных конструкций и имеет сплошное ленточное остекление. Работая над этим проектом, Ной Троцкий впервые обратился к композиционному решению. Главный корпус завода является образцом авангардной архитектуры второй половины 1920-х – начала 1930-х годов, – рассказывают о памятниках специалисты «Вологдареставрации».

Жилая зона поселка состоит из серии домов нескольких типов: дома-коммуны, одно- и двух-подъездные коттеджи, дома для инженерно-технических работников.

Особой, индивидуальной архитектурой постмодернистского вида обладают Дом-коммуна и Дом для ИТР. Деревянные жилые одноподъездные дома выделяются вертикальным остеклением лестничных проемов в подъездах, а также лежачими окнами с очень небольшими узкими простенками, которые отделаны светлой доской, создающими ленточное окно.

Благодаря деревянным накладкам, Ной Троцкий придал домам намек на угловое остекление, характерное для конструктивизма. В планировочной схеме поселка, на «лезвии серпа», дома стоят под углом к улице, чтобы вид из окна открывался не на соседний дом, а на открытое пространство улицы или двора.

Деревянные жилые двухподъездные дома выделяются двумя ризалитами, выступающими от линии плана, построены во втором этапе строительства, начиная с 1935 года, не по проекту Ноя Троцкого, но в стиле домов первого этапа. Во фронтоне зданий встречаются окна в виде пятиконечной звезды.

Историческую планировку поселка и средовую застройку предложено сохранить в границах достопримечательного места, которым по сути сегодня и является уникальный сохранившийся до наших дней комплекс промышленной и жилой застройки 20-30-х годов прошлого века.

Теперь в связи с приобретённым статусом снос этих зданий запрещён. Следующим этапом станет проведение экспертизы выявленных памятников для того, чтобы включить их в список объектов культурного наследия.

Больше фотографий по советской довоенной деревянной застройке поселка Чагоды можно найти по ссылке.

