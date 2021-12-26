Дед Мороз в онлайн формате зажег огни на главной елке Вологды

26.12.2021 [Общество]

Российский Дед Мороз зажег огни на главной новогодней ели Вологды на площади Революции. Торжественная церемония прошла в онлайн формате в группе «Вологда.рф» в социальной сети.

В праздничной церемонии также приняла участие школьница из Вологды Дарья Бучинская. Она является лауреатом Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» и обладателем стипендии мэра Вологды «Одаренным детям». Перед зажжением главной новогодней красавицы Дарья Бучинская загадала желание, чтобы все дети верили в свои силы, не боялись трудностей и достигали намеченных целей, - сообщает пресс-служба администрации города.  

- Стало доброй традицией встречаться перед Новым годом с моими земляками. Вот и сегодня я выбрал часочек в поездках между городами, ведь кто, если не я, будет зажигать у себя на родине главную вологодскую новогоднюю красавицу. Я спешу поздравить всех вологжан с самым волшебным новогодним праздником. Пусть Новый год принесет всем удачу, исполнение желаний. Желаю крепкого здоровья, как мои новогодние морозы, и тогда на все добрые начинания сил у вас будет достаточно. Пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка и удивительным звездопадом над землей вологодской рассыпается счастье, - поздравил Российский Дед Мороз вологжан.

Напомним, в этом году в Вологде не будет массовых гуляний. Но жители областной столицы, как сообщал NewsVo, примут участие в музыкальном оформлении площади Революции. Вологжане присылают исполненные ими песни, а также новогодние хиты, которые они хотели бы услышать. Музыка будет звучать на площади Революции с 30 декабря 2021 года до 7 января 2022 года. Также с 25 по 30 декабря на площади Революции пройдет Новогодняя ярмарка. Будут работать 44 торговые точки с продовольственными и непродовольственными товарами, также свои возможности представят вологодские рестораны. 

Тэги: Дед Мороз, елка

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