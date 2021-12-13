Песни в исполнении вологжан прозвучат в новогодние праздники на площади Революции

Вологжане могут прислать исполненные и записанные песни, которые прозвучат в новогодние праздники на центральной площади города.

«Речь идет о том, чтобы из динамиков звучали не просто новогодние песни российских и советских музыкантов, но и композиции, исполненные самими вологжанами. Если вы или ваши дети занимаетесь музыкой, то можете прислать свои записи с новогодними композициями для новогоднего оформления площади», — сказал сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов.

Необходимое условие присланных композиций — это должна быть профессиональная качественная запись в mp3 формате. Музыкальные композиции будут приниматься до 23 декабря. Запись нужно прикрепить к соответствующему посту на странице мэра Вологды, который появится в понедельник, 13 декабря, — сообщает пресс-служба мэра Вологды.

Композиции вологжан будут звучать на площади Революции с 30 декабря по 7 января с 17:00 до 20:00, а в новогоднюю ночь — с 21:00 до 01:00.