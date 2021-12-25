Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек

Жители Вожегодского района в соцсетях говорят о пожаре, в котором погибли две маленькие девочки. Напомним, пожар случился в пятницу, 24 декабря, около четырёх часов дня. В огне погибли две маленькие девочки. Одной из них три года, второй только 11 месяцев.

Как оказалось, своих детей потеряли сразу две семьи. Одну девочку мать принесла в гости к дедушке с бабушкой.

«Привела дочь к своим родителям поводиться, так как ей самой нужно было на работу», «Мама одиннадцатимесячной девочки, будучи в декрете, вышла на работу. Понятно, что не от хорошей жизни», «Она совсем недавно устроилась работать», «Разве она знала, что будет пожар?», «Женщина была на работе, она не знала, что произойдёт», «Я тоже свою дочку у сестры оставляю, когда по делам нужно. Это не запрещено», — пишут люди.

Вторая семья, как пишут вожегодцы, считается неблагополучной. Погибшая трёхлетняя девочка была младшим ребёнком. У родителей остались два старших сына, сообщает GorodVo.

«Как же детей спасти не смогли? Сами-то живы», «Сами спаслись, а крохи нет», «Где были родители? Ужас просто», «Сами живы, а дети нет?», «Почему детей не спасали? 16 часов — это же день. Не ночь, когда все спят. Где были взрослые? Чем занимались в это время?» — пишут люди в комментариях.

«Нечего защищать этих горе-родителей. У них всегда на первом месте была бутылка, а дети по барабану. Она и в данный момент, находясь в приёмном покое, ведёт себя так, как будто никакой трагедии не произошло», «Куда смотрят органы опеки? Семья изначально неблагополучная. Вы вообще где, чем так заняты? В этой семье есть ещё несовершеннолетние мальчики. Сегодня они в терапевтическом отделении, а что будет завтра? Наверняка дети нуждаются в помощи психолога. Опека, подключайтесь уже!», «Надо спасать мальчиков».

Жители Вожегодского района организовали сбор вещей для семей, в которых произошла трагедия. Люди отправляют деньги и отдают вещи — в основном, одежду и обувь.