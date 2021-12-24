Две девочки – 1 год и 3 года – погибли в пожаре в Вожеге 24 декабря

Две девочки – 1 год и 3 года – погибли в пожаре райцентре Вожега Вологодской области 24 декабря.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Северной в поселке Вожега поступило в пятницу, 24 декабря, в 16:07.

– На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и кровли. Около 18 часов открытое горение было ликвидировано, началась ликвидация последствий, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщается, что в пожаре погибли две девочки 2018 и 2020 годов рождения.

Причина случившегося устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы 20 человек и 10 единиц техники.



