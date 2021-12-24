Авария с участием нескольких грузовиков и автомобиля ДПС произошла под Грязовцем

Крупная автомобильная авария произошла сегодня на 416-м километре трассы М-8 Москва — Архангельск в Грязовецком районе.

По данным регионального УМВД, около 8 часов утра там столкнулись шесть автомобилей, включая патрульную машину ДПС.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, сначала на встречную полосу вынесло тягач ДАВ. Там он столкнулся с двумя другими грузовыми машинами — Сканией и Ивеко. После этого ДАВ отбросило на свою полосу, где он наехал на автомобили Хендай и грузовой Рено Премиум.

От удара у тягача оторвало кабину, которая врезалась в патрульный автомобиль ДПС.

В результате аварии, как сообщили в полиции, травмы получил 30-летний водитель тягача ДАВ.