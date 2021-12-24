В Вологодской области заявления на участие в ЕГЭ будут приниматься до 1 февраля 2022 года

24.12.2021 [Общество]

В Вологодской области заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) будут приниматься до 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выпускники школ будут подавать заявление в своих учебных заведениях. Выпускники прошлых лет и студенты, окончившие колледж, смогут подать заявление в местах регистрации. Список соответствующих мест опубликован на сайте департамента образования Вологодской области.

«Также заявление об участии в ЕГЭ могут подать родители будущих участников на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченные лица на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности», — говорится в сообщении.

Сроки проведения ЕГЭ в 2022 году — с 21 марта по 2 июля. Экзамен планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, в расписание ЕГЭ могут быть внесены изменения.

Ранее NewsVO сообщал, что Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ.

Тэги: экзамены, ЕГЭ

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