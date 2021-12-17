Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ

17.12.2021 [Общество]

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено расписание единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год. Информация опубликована на сайте Рособрнадзора.  

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 июня соответственно).

6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

 

Тэги: экзамены

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