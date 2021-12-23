В селе Новленское Вологодского района в бывшем складском помещении открыли бассейн

В селе Новленское Вологодского района открыли новый бассейн. Он был построен вместе со зданием школы еще в 1986 году, но в свое время так и не был введен в эксплуатацию. 36 лет в нем располагался склад. В этом году бассейн в буквальном смысле получил вторую жизнь.

- Была поставлена задача — привести в объект в порядок за три месяца. Работали 24/7, — написал в телеграм-канале глава региона Олег Кувшинников.

Сейчас в чаше размером 12×6х1,2 м одновременно могут находиться до 18 человек.

- Плавать в бассейне смогут не только школьники, но и все желающие: откроются группы для взрослых, дошколят с родителями, клубов активного долголетия ветеранской организации, — рассказал глава Вологодского района Сергей Жестянников.

В настоящее время бассейн уже работает в режиме занятий допобразования.