В Тотьме росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

В Тотьме сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из магазина на улице Советской.

Ночью росгвардейцам поступила информация, что кто-то разбил в торговой точке окно. Группа задержания обнаружила на месте происшествия мужчину. В его одежде нашли сигареты и бутылки спиртного, а рядом с окном лежал молоток.

«Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и сокрушался, что не успел убежать из магазина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.