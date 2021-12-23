В Тотьме росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

23.12.2021 [Происшествия]

В Тотьме сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из магазина на улице Советской.

Ночью росгвардейцам поступила информация, что кто-то разбил в торговой точке окно. Группа задержания обнаружила на месте происшествия мужчину. В его одежде нашли сигареты и бутылки спиртного, а рядом с окном лежал молоток.

«Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и сокрушался, что не успел убежать из магазина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража, магазин, пьяный

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