Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником

22.12.2021 [Общество]

Сегодня Вологодский городской суд вынес приговор экс-депутату областного ЗСО Владимиру Сверчкову, который обвинялся следствием по статье за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Как ранее сообщал NewsVo, уголовное дело о мошенничестве в отношении Сверчкова было возбуждено в сентябре 2018 года. Оно связано с закупкой оборудования на предприятие «Устьелес», которое фигурировало в нескольких скандальных историях.

— В сентябре 2018 года следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении Сверчкова по факту мошеннических действий при получении из бюджета области субсидии в размере 10 млн рублей. Она предоставлялась ему на возмещение ООО «Устьелес» части затрат по уплаченным в 2015 году лизинговым платежам ООО «Лизинг и факторинг». Это все происходило в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства на 2013–2016 годы. По версии следствия, для получения субсидии предпринимателем были предоставлены подложные документы, и по этим документам незаконно была получена субсидия, — ранее пояснили Newsvo в прокуратуре Вологодской области.

Уголовное дело по факту мошенничества ранее уже рассматривалось в Вологодском городском суде, который вынес оправдательный приговор.

Правда, год назад приговор был отменен областным судом и направлен снова в городской суд для рассмотрения в новом составе судей.

— Прокурор в апелляции указал, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы, и не дал надлежащей оценки доказательствам обвинения, подтверждающим фиктивность сделки возвратного лизинга. Судебная коллегия по уголовным делам Вологодского областного суда, изучив апелляционное представление, отменила оправдательный приговор в отношении Владимира Сверчкова и для проверки доводов прокурора направила уголовное дело на новое рассмотрение в Вологодский городской суд в ином составе суда, — поясняла пресс-служба судов Вологодской области.

При повторном рассмотрении в городском суде Фемида признала виновность Владимира Сверчкова в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
Приговором суда Владимир Сверчков получил 4 года условного срока с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 800 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

 

Тэги: суд, Владимир Сверчков, ЗСО, депутат

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