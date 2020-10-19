Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову

19.10.2020 [Общество]

Вологодский областной суд рассмотрев апелляцию прокурора, отменил оправдательный приговор, который ранее по делу о мошенничестве вынесли депутату областного Заксобрания Владимиру Сверчкову. Материалы вновь направили в городской суд Вологды для рассмотрения в ином составе судей.

— Прокурор указал, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы, и не дал надлежащей оценки доказательствам обвинения, подтверждающим фиктивность сделки возвратного лизинга, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, уголовное дело о мошенничестве в отношении Сверчкова возбудили в сентябре 2018 года. Оно связано с закупкой оборудования на предприятие «Устьелес», которое за последние пару лет фигурировало в нескольких скандальных историях.

— В сентябре 2018 года следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении Сверчкова по факту мошеннических действий при получении из бюджета области субсидии в размере 10 млн рублей. Она предоставлялась ему на возмещение ООО «Устьелес» части затрат по уплаченному в 2015 году лизинговым платежам ООО «Лизинг и факторинг». Это все происходило в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства на 2013–2016 годы. По версии следствия, для получения субсидии предпринимателем были предоставлены подложные документы, и по этим документам незаконно была получена субсидия, — ранее пояснили Newsvo в прокуратуре Вологодской области.

Между тем, ситуация с этим уголовным делом остается непонятной. Дело в том, что ранее арбитражный суд все претензии департамента финансов Вологодской области по поводу возврата субсидии признал несостоятельными.

В августе 2020 года Вологодский городской суд, рассмотрев все материалы дела, в том числе решение арбитражного суда,  пришел к выводу об отсутствии недостоверности сведений представленных ООО «Устьелес» на конкурсный отбор для получения субсидии. Сверчкова оправдали, признав за ним право на реабилитацию. Однако теперь, после жалобы прокурора в Вологодский областной суд, дело будет рассмотрено вновь. 

Тэги: УстьеЛес, мошенничество, субсидии
Сюжет: Кто наломал дров в «УстьеЛесе»?

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